Omicron, allerta a Padova: sequenziati altri 9 casi della variante sudafricana

Sale la paura della variamte Omicron nel padovano. Alla vigilia di Natale sono stati sequenziati altri nove casi della nuova variante sudafricana dall’azienda dal laboratorio di Microbiologia di via Giustiniani, dal team diretto da Elisa Franchin e Lucia Rossi. Un altro caso di Omicron, il secondo in Veneto, risale all’inizio di dicembre. Si trattava di una 77enne residente a Padova, che nonostante il contagio ha sempre mostrato un buon quadro clinico. Tuttavia, il 99.56% dei campioni caratterizzati in Veneto nel periodo ottobre-dicembre 2021 appartiene alla variante Delta, mentre il restante 0.44% appartiene alla Omicron. I dati sono dell’ultimo report dell’Istituto Zooprofilattico di Legnaro che, su mandato regionale, sta monitorando le caratteristiche genetiche e la variabilità dei ceppi di Covid presenti in Veneto.