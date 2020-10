Investe una ciclista e poi scappa senza prestare soccorso: scatta la denuncia

È scappata dopo aver investito una ciclista e non appena i carabinieri del Radiomobile di Padova l’hanno fermata ha ammesso tutto.

La vicenda

Poco prima dell’orario di cena di giovedì 8 ottobre una 37enne di Ponte San Nicolò originaria del Congo ha fatto cadere una 32enne di Padova che percorreva via Aspetti in bici. La 37enne, a bordo di una Citroen C2, all’inizio ha rallentato, quasi a volersi fermare ma poi deve aver cambiato idea. È fuggita sotto l’occhio attonito dei passanti. Proprio questi ultimi hanno fermato una macchina dei carabinieri che passava di lì raccontando l’accaduto. I militari sono partiti a tavoletta e sono riusciti a bloccare la Citroen che aveva appena imboccato via Marcello. La donna era molto scossa e ha ammesso la sua colpa. Intanto la vittima veniva portata in pronto soccorso con codice verde e ha passato la notte in ospedale. La 37enne, negativa all’alcoltest, è stata denunciata per fuga a seguito di sinistro stradale e omissione di soccorso.