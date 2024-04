Provoca un incidente e fugge senza prestare soccorso: rintracciato e denunciato

Un 24enne è stato denunciato per non essersi fermato a prestare soccorso dopo aver provocato un incidente stradale.

I fatti

Tutto ha avuto inizio la sera del 31 marzo in viale Europa di Piove di Sacco, quando il giovane alla guida di una utilitaria ha tamponato l’auto che lo precedeva con a bordo un 54enne italiano che era alla guida, la moglie in stato di gravidanza e le loro due figlie. Fermati i mezzi, il tamponato ha lamentato da subito all’altro conducente che sia lui che le passeggere avevano riportato delle contusioni, per cui necessitavano di personale medico e delle forze dell'ordine per i rilievi tecnici. Il 24enne, a quel punto, anziché mettersi a disposizione e aspettare sul posto i carabinieri nel frattempo allertati, è risalito a bordo della propria auto e si è dato alla fuga. Nel tentativo, poi, di cancellare le prove dell'incidente ha portato l’auto in una carrozzeria di Correzzola affinché procedesse alla riparazione della stessa. I militari dell’Arma, in possesso delle sole lettere iniziali dell’autovettura coinvolta fornite da alcuni testimoni, al termine di un’attività d’indagine sviluppata attraverso anche la visione dei filmati dei sistemi di videosorveglianza della zona, hanno individuato l’autovettura e trovato la carrozzeria dove era stata portata, riuscendo così a documentare prima della riparazione i danni compatibili con il sinistro ed identificato il suo conducente, tra l’altro già noto, che è stato quindi denunciato alla Procura della Repubblica. Fortunatamente il sinistro non ha avuto negativi riflessi sul regolare andamento della gravidanza della donna.