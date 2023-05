L'Onu blocca lo sfratto, il Catai esulta ma la scelta ora è in mano al giudice

Alla fine è arrivata la richiesta formale dell’Alto Commissariato Onu sui diritti umani: «Sospendete lo sfratto della famiglia Sinagra-Cirjaliu a Padova, stabilito con la forza pubblica lunedì 22 maggio, e assegnategli un’abitazione alternativa adeguata per evitare danni gravi ed irreparabili derivanti dalla violazione dei diritti umani ratificati dall’Italia».

Catai

«Questa la richiesta formalizzata al nostro Paese in risposta al ricorso presentato da Unione Inquilini, Sportello Sociale di via Bajardi e Sportello Sociale Catai - raccontano - .Anche in questo caso, con la collaborazione di un gruppo di lavoro costituito dalle studentesse della laurea magistrale in human rights and multilevel governance dell’Università di Padova, nell’ambito di una law clinic su diritti umani e alloggio promossa presso il dipartimento di Scienze politiche, giuridiche e studi internazionali. Sono ormai molte decine questi ricorsi contro gli sfratti presentati da Unione Inquilini e altre organizzazioni sociali e altrettante le richieste di provvedimenti cautelari da parte del Comitato Onu. A Padova è la terza famiglia che ha ottenuto questa autorevole protezione dei diritti umani». Le organizzazioni sociali hanno immediatamente protocollato in Comune e Prefettura la richiesta di ottemperare con urgenza, ciascuno per la propria competenza, e hanno presentato un ricorso al giudice dell’esecuzione.

Lo sfratto senza abitazione adeguata alternativa è una costante

La comunicazione denuncia che la situazione di crisi abitativa della famiglia Sinagra-Cirjualiu è nota da tempo dai servizi sociali del Comune di Padova: sotto sfratto per morosità incolpevole a causa del licenziamento di entrambi, figlio minore, gatta e patologie: «I servizi sociali, per qualche ragione sconosciuta, sicuramente erronea, hanno finora negato trattarsi di “morosità incolpevole” - sostengono dal Catai - quella che dà diritto al punteggio necessario per l’assegnazione di una casa popolare, malgrado i giudici abbiano confermato con tre gradi di giudizio che Sinagra è stato effettivamente licenziato "per giustificato motivo oggettivo” dovuto alla perdita dell’appalto della ditta per cui lavorava. Questa è la crisi abitativa che morde, sono oltre 1.000 famiglie sotto sfratto a Padova, un numero che sta crescendo ulteriormente a causa del taglio dei contributi all’affitto effettuato dal governo Meloni con la Finanziaria 2023, famiglie alle quali il Comune di Padova non offre l’abitazione alternativa adeguata. Le risposte? Invece di ottemperare alla decisione del Comitato ONU, il Comune continua a proporre una stanza precaria presso la Casa a Colori, soluzione già bocciata dal Comitato in quanto non rispetta i criteri di “abitazione alternativa adeguata” richiesti. Eppure, tra gli oltre 1400 alloggi sfitti di proprietà ATER e comunale, molti in vendita, si può trovare subito un appartamento adatto, da assegnare anche con l’autorecupero».

Il giudice

«Il giudice dell’esecuzione, pur non accogliendo la richiesta di sollevare la questione di legittimità costituzionale dello sfratto senza passaggio da casa a casa, ha rinviato la discussione di merito al prossimo 20 giugno. Nel frattempo, ha confermato l’esecuzione dello sfratto, dopo aver già autorizzato l’uso della forza pubblica e la relativa segnalazione del minore ai servizi sociali per la separazione della famiglia. Salvo verifica delle condizioni di salute delle persone coinvolte».

Domani

Che succederà lunedì 22 maggio? L’ufficiale giudiziario si è già presentato quattro volte per eseguire lo sfratto, ma ha sempre dovuto rinviare l’esecuzione perché si è trovato di fronte l’opposizione dignitosa e ferma della famiglia e la solidarietà degli attivisti di Unione Inquilini, Sportello Sociale di via Bajardi e Sportello Sociale Catai. «Ci auguriamo che il locatore, essendo proprietario di numerose unità immobiliari, non voglia insistere a liberare con urgenza e cattiveria un appartamento di cui non ha bisogno nell’immediato - chiudono dal Catai - .In attesa di risposte adeguate da parte delle istituzioni, ci prepariamo al muro solidale a tutela dei diritti umani e delle dignità di questa famiglia, e delle molte altre che hanno bisogno di risposte concrete adesso».