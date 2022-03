Mentre scaricano il camion, operai trovano tre afghani in fuga dal loro Paese

Stavano scaricando la merce dal camion quando gli operai hanno notato dei movimenti. Sul mezzo c’erano tre persone che riferito di essere in fuga dall’Afghanistan.

Il fatto

Era il pomeriggio di mercoledì 9 marzo quando i carabinieri di Piazzola sul Brenta sono stati chiamati dalla ditta Sir di via San Silvestro. Alcuni operai stavano scaricando un camion appena arrivato dalla Bulgaria. E durante le operazioni hanno notato dei movimenti. Nascosti dietro alla merce c’erano tre persone di 23, 17 e 16 anni. Non avevano i documenti e hanno spiegato prima agli operai e poi ai carabinieri di essere fuggiti dall’Afghanistan senza nulla. I carabinieri li hanno accompagnati in una struttura di accoglienza e avvertito l’autorità giudiziaria.