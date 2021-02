Operaio cade da alcuni metri d'altezza e perde la vita: dramma alla Franco Gomme

Un gravissimo incidente sul lavoro si è verificato mercoledì pomeriggio a Vigonza negli stabilimenti della Franco Gomme dove un operaio è morto dopo essere caduto da alcuni metri di altezza. Sul posto stanno lavorando i carabinieri e lo Spisal. Ancora non si conosce il nome della vittima. Tutti i tentativi di rianimare lo sfprtunato lavoratore da parte del Suem 118 sono stati vani.

L'incidente

L'incidente si è verificato verso le 14.30 in via Oslo. A perdere la vita è stato un uomo classe 1958 di Mira nel Veneziano: a causare la tragedia sarebbe stata una manovra errata mentre l'operaio era alla guida del muletto. L'uomo è precipitato con il veicolo da un soppalco di 6 metri all'interno del capannone. Nel violentissimo impatto col suolo si è ferito in maniera letale, morendo sul colpo.

Notizia in aggiornamento