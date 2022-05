Sta lavorando in autostrada, operaio di 53 anni travolto da un neopatentato: è morto sul colpo

Un impatto violentissimo allo svincolo di uscita di Vicenza Nord, sull'A31. La tragedia si è consumata nella notte tra venerdì 20 e sabato 21 maggio: la vittima è Walter Giurato, operaio 53enne originario di Legnaro e residente a Piove di Sacco, dipendente di una ditta di Due Carrare, travolto e ucciso da un'auto condotta da un neopatentato.

L'incidente

Nonostante l'intervento dei soccorsi, per l'operaio non c'è stato nulla da fare. Stava eseguendo dei lavori di manutenzione, a chiamare i soccorsi sono stati i suoi colleghi. La polizia stradale, intervenuta sul posto posto a seguito dell'incidente, sta cercando di fare chiarezza sull'accaduto. Dai primi accertamenti sul caso, è emerso che il giovane conducente dell'auto, un 19enne, è stato arrestato con l'accusa di omicidio stradale in quanto avrebbe avuto nel sangue un tasso alcolemico di oltre 1.50. Le indagini sono affidate ai carabinieri della stazione di Thiene e alla Tenenza di Dueville.