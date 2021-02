Ferito dal sollevatore mentre scarica un bidone dell'immondizia: operatore ecologico in ospedale

Una molla si è sganciata e lo ha ferito mentre l'operatore sovrintendeva al sollevamento del cassonetto. L'uomo è stato portato in ospedale per essere curato

L’incidente

Era la mattina presto di mercoledì 17 febbraio. Un operatore ecologico di 30 anni, residente a Tezze sul Brenta (Vicenza) e dipendente della Savi servizi srl di Sandrigo (Vicenza), stava svuotando i cassonetti dell’immondizia a Casalserugo. Arrivato in via Umberto I è sceso dal mezzo e ha agganciato al sollevatore uno dei cassonetti posti sulla strada. Ma quando il macchinario ha cominciato a muoversi una molla si è sganciata ferendo il 30enne che stava controllando che tutto procedesse bene. Il collega ha chiamato l’ambulanza e con il Suem sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Ponte San Nicolò. L’operatore ecologico è stato portato all’ospedale di Padova e non versa in pericolo di vita.