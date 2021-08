Da Padova parte l'operazione delle fiamme gialle: 350 tonnellate di pellet sequestrate

Sono oltre 350 le tonnellate di pellet non certificato sequestrate dalla guardia di finanza. Un’operazione che ha smantellato un’intera filiera di commercio illegale.

Le indagini

Si chiude mercoledì 11 agosto il cerchio attorno ai commercianti di pellet non a norma operanti in Veneto. Tutto è partito dalla provincia di Padova. Le fiamme gialle, consapevoli che nel periodo estivo si vende pellet a buon prezzo ma la maggior parte delle volte non è certificato, hanno cominciato a indagare. Scandagliando i social e internet già nel mese di giugno i finanzieri della compagnia di Cittadella hanno effettuato una prima perquisizione in provincia di Padova all’interno di un esercizio commerciale. Hanno trovato 48 tonnellate di pellet di produzione romena con certificazione falsa. Il rappresentante legale dell’impresa è stato denunciato per frode nell’esercizio del commercio.

L’operazione "Guasta provvista"

Ma non è finita qui. C’era ben altro sotto la coltre. La guardia di finanza ha ricostruito tutta la filiera commerciale legata a quel negozio e così ha individuato altre imprese che operavano in modo analogo. Sono state fatte perquisizioni in tutto il Veneto, crocevia delle rotte terrestri di approvvigionamento dell’eco-combustibile proveniente soprattutto dall’Est Europa. Alla fine dei conti, le fiamme gialle hanno sequestrato in tutta la regione 350 tonnellate di pellet contraffatto e denunciato alla magistratura gli imprenditori responsabili. Tra questi anche due operatori della provincia di Belluno che vendevano pellet sfuso senza certificazione ma erano annoverate tra quelle più fidate dall’Associazione italiana energie agroforestali che licenzia il marchio ENplus in Italia.