Custodiva droga in garage per una banda di trafficanti: donna finisce in carcere

La testa dell’organizzazione era già stata smantellata. Ma le indagini non si fermano e i poliziotti della Squadra mobile continuano a trovare tasselli dell’operazione Polo che ha già messo in carcere diversi componenti di una banda di trafficanti di droga.

L’arresto

È stata condotta in carcere domenica 19 settembre una donna, pregiudicata, agli arresti domiciliari: era stata condannata per detenzione di oltre un chilo di cocaina nascosto nell’alloggio Ater che occupava con un tunisino pregiudicato nel 2017. La donna è finita in carcere perché i poliziotti della Mobile hanno scoperto che lavorava ancora per la banda di Franco Inglese: continuava a custodire in garage una rilevante quantità di droga per suo conto, oltre a tutto il materiale necessario per la pesatura e il confezionamento delle dosi.