Opsa di Sarmeola: flash-mob per il contratto

«Un flash mob per richiamare l'attenzione sulla necessità del rinnovo del contratto dei lavoratori dell'OPSA (Opera della Provvidenza Sant'antonio), regolati da un contratto, lo RSA ARIS, ormai scaduto da 9 anni, che di fatto li rende il fanalino di coda della sanità privata. Sono i fratelli poveri dei loro colleghi del comparto pubblico e di quelli che, in quello privato sono regolati dal contratto nazionale RSA AIOP, rinnovato circa un anno fa, mentre per loro non è neanche stato aperto un tavolo per il rinnovo. È una vergogna»