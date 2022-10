Stop ai drink per asporto alla sera: scatta l'ordinanza anti-alcol in centro storico

Un autentico giro di vite: con un'ordinanza a firma Sergio Giordani viene stabilito il divieto di vendita per asporto di bevande alcoliche dalle ore 20 alle ore 7 del mattino da oggi, sabato 29 ottobre, e fino al 31 marzo 2023 in tutto il centro storico di Padova, nell'area all'interno delle mura cinquecentesche.

Divieto

Nell'ordinanza si legge che «la zona del centro storico, compresa all'interno delle mure cinquentesche subisce il verificarsi di fenomeni di bivacco occasionale, nonché di condotte che compromettono le comuni regole di vita civile, per lo più originate dall'abuso di bevande alcoliche. Tali condotte si associano a episodi di inciviltà e degrado, come evidenziato in esposti di comitati e cittadini residenti». Nell'ordinanza viene inoltre citato «l'esposto pervenuto al Comando di Polizia Locale da parte di alcuni titolari di attività commerciali del centro, i quali lamentano situazioni di difficoltà legate proprio al comportamento di alcuni soggetti che bivaccano tra l'area delle Piazze e il Liston, spesso in stato di intossicazione alcolica, restando sdraiati a terra per gran parte della giornata, urinando a terra, con turpiloqui ad alta voce, offendendo i passanti e minacciando clienti ed esercenti».

Centro storico

L'ordinanza, inoltre, specifica che il divieto è valido «nella zona della città all'interno delle mura cinquecentesche delimitate dalle seguenti vie: barriera Saracinesca, via Cernaia, porta San Giovanni, via Euganea (tratto compreso tra porta San Giovanni e via Orsini), via Orsini, porta Savonarola, via Bronzetti, porta Trento, via Sarpi, viale Codalunga, via Trieste, via Bassi, via Tommaseo, via Venezia, piazzale Della Stanga, via Ariosto, via Gattamelata, via Modena, via Scarsellini, via Manzoni, via Bruno, via Costa, viale Cavallotti, ponte del Sostegno, via Goito»