Sorpreso a molestare i clienti di un locale e senza documenti: colpito da ordine di espulsione

Disturbava i clienti di un locale e proprio in quel momento è arrivata la polizia. L’uomo è stato colpito da un ordine di espulsione.

I fatti

Alla mezzanotte tra martedì 1 e mercoledì 2 settembre gli agenti hanno effettuato un controllo in un bar di viale dell’Internato ignoto. Lì hanno visto un 32enne di origine marocchina dar fastidio agli altri clienti del locale: perché la situazione non degenerasse, lo hanno identificato e accompagnato in questura. L’uomo, pluripregiudicato e senza documenti, è stato colpito da un ordine di espulsione.