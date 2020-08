Non ha rispettato l'ordine di espulsione: sarà portato in un centro di permanenza temporanea

Erano senza documenti e ad un controllo gli agenti hanno scoperto che c’era molto di più.

Il fatto

Nella notte tra mercoledì 12 e giovedì 13 agosto la Volante stava percorrendo via Marzolo quando gli agenti hanno notato due stranieri. Dato che non avevano i documenti, sono stati accompagnati in Questura. Uno dei due, un 22enne tunisino con precedenti di polizia, è risultato inottemperante al decreto di espulsione emesso dal Prefetto e all’ordine del Questore di lasciare l’Italia entro 7 giorni. Sono partite, quindi, le procedure per l’accompagnamento presso un centro di temporanea permanenza per l’espulsione.