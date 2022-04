L'ospedale dei bambini laboratorio per pasticceri per un giorno

Pomeriggio speciale quello di mercoledì 13 aprile in Pediatria di Padova, grazie alla presenza di pasticceri d’eccezione: Massimiliano Alajmo, Alessandro Biasetto e Luca Cantarin, hanno coinvolto i piccoli ospiti della Pediatria di Padova in un laboratorio di decorazione di uova di cioccolato. L’iniziativa è stata possibile anche grazie al lavoro degli educatori della pediatria e dell’Associazione Gioco e Benessere in Pediatria che hanno affiancato i pasticceri durante il laboratorio. Bambini e ragazzi hanno potuto dar sfogo alla propria creatività.

L’Ospedale, nel pomeriggio, è stato colorato dalle tantissime risate dei bambini che hanno preparato i loro piccoli dolci trofei, guidati dalle mani e dai consigli degli esperti pasticceri. Per l’occasione sono state appositamente allestite delle “cucine”, una in Clinica Pediatrica, una in Nefrologia Pediatrica, una in Chirurgia Pediatria e un'ultima in Hospice Pediatrico. Il desiderio dei pasticceri era che potessero partecipare tutti i bambini, anche quelli che per ragioni mediche non potevano muoversi dal proprio reparto. «Dolce Vita in Pediatria anche quest’anno è stata un’occasione per augurarsi buona Pasqua, ma soprattutto per proporre un’attività molto coinvolgente per i bambini», ha sottolineato il prof Giorgio Perilongo, Direttore del Dipartimento di Salute della Donna e del Bambino.