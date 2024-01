Schiacciato da un albero, trasportato in ospedale in prognosi riservata

Infortunio sul lavoro oggi 23 gennaio ad Ospedaletto Euganeo. Subito dopo pranzo due operai stavano lavorando nella potatura di alcune piante. Ad un tratto un albero nel cadere al suolo avrebbe colpito il proprietario di casa, un uomo di 66 anni residente in via Palugana ad Ospedaletto. A dare l'allarme ai numeri d'emergenza sono stati gli stessi giardinieri. Sul luogo della segnalazione si sono portati i sanitari del Suem 118 e i carabinieri. E' servito anche l'intervento dei vigili del fuoco per liberare l'uomo. Poi il ferito è stato preso in consegna dai sanitari. Ha patito un trauma cranico e toracico, non ha mai perso conoscenza.

I soccorsi

Vista la gravità della situazione è stato richiesto da Padova l'intervento dell'elisoccorso. L'uomo è stato adagiato su una lettiga e trasportato in ospedale a Padova. E' in prognosi riservata, ma i sanitari che fin da subito l'hanno preso in cura stanno facendo di tutto per salvarlo. I carabinieri della Compagnia di Este intervenuti hanno raccolto le prime informazioni dalle persone che fisicamente stavano tagliando le piante. A tradire il 66enne, da quanto si è appreso, sarebbe stato un banale errore di valutazione durante l'attività di giardinaggio. Non è la prima volta che accadono incidenti di questo tipo che in passato hanno avuto anche esito mortale per la persona coinvolta.