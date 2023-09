Fermato dai carabinieri per un normale controllo, rifila un calcio all'autoradio

Si è messo al volante della sua auto dopo aver ingurgitato diversi aperitivi alcolici. Un uomo di 33 anni residente a Carceri nella notte tra il 27 e il 28 settembre si è messo in un mare di guai. Di quanto commesso ora dovrà renderne conto all'autorità giudiziaria. All'altezza di Ospedaletto Euganeo una pattuglia del Radiomobile di Este, vedendolo transitare in maniera incerta al volante, ha deciso di imporgli l'alt per identificarlo e valutarne lo stato psicofisico. L'intuito dei militari ha sortito gli effetti sperati. Movimentati i minuti che hanno seguito l'alt.

Il racconto

Dopo aver fermato ed identificato il conducente i carabinieri hanno constatato che quest'ultimo presentava i classici sintomi da abuso di alcol. Hanno così deciso di effettuare l'alcoltest che ha sciolto ogni dubbio. L'automobilista si è messo alla guida della sua vettura con un tasso di 2,62 g/lt oltre cinque volte il limite consentito dal Codice della Strada. Quando i militari l'hanno messo di fronte alle proprie responsabilità l'indagato è andato letteralmente fuori di testa. Ha cominciato a spintonare i carabinieri e ha colpito una portiera dell'autoradio con un calcio. Alla fine della contesa è stato reso inoffensivo e accompagnato in caserma. Qui è stato denunciato per guida in stato d'ebbrezza, resistenza a pubblico ufficiale e danneggiamento. L'auto sul quale è stato fermato è stata sottoposta a sequestro.