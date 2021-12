Otto a giudizio per le truffe dei pannelli solari

La pm Silvia Golin ha chiesto il processo per una banda di truffatori, con a capo un pregiudicato, Giuseppe Pellicanò, padovano residente in Piazza dei Signori. L'uomo è indagato per aver fatto firmare dei documenti, ad una donna con problemi psichiatrici, attribuendole un finanziamento di 23mila euro, somma che lei di certo non si sarebbe potuta permettere.

Otto a processo

Lui e altri sette sono gli imputati per una lunga serie di «truffe del fotovoltaico» che contano decine di vittime. Si tratta di società messe i piedi solo con il compito di certificare la realizzazione di impianti fotovoltaici in realtà inesistenti, incassando il denaro dalle finanziarie e mettendo nei guai ignari truffati, che si vedono poi arrivare i bollettini di pagamento. Tra gli indagati c’è anche l’avvocato triestino Cesare Proto. Il professionista aveva convinto una cliente a «saldare» il debito delle parcelle sottoscrivendo un finanziamento fotovoltaico poco meno di 15mila euro. La donna aveva firmato una proposta di installazione con la società di Pellicanò, sottoscrivendo il finanziamento.