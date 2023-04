Otto sacchi di rifiuti gettati dal finestrino in via della Croce Rossa: arrivano le fototrappole 

Otto sacchi pieni di mozziconi di sigarette, lattine di birra o di refrigeranti, carte, plastica, bicchieri, fazzoletti di carta e chi più ne ha, ne metta. Rifiuti lanciati con leggerezza dai finestrini delle auto al rientro da una gita sui Colli in via della Croce Rossa, all’ingresso di Montegrotto Terme che sono stati recuperati dagli amministratori e dai volontari nel corso della domenica ecologica.

Immondizie

«Con lo sfalcio dell’erba - spiega il Consigliere comunale Andrea Agnelio che ha coordinato l’opera dei volontari - sono emerse le immondizie che sono davvero un brutto vedere per i turisti che arrivano a Montegrotto Terme. Una carta oggi, una carta domani abbiamo riempito otto sacchi, più nel parcheggio di villa Draghi abbiamo riempito altri quattro sacchi con resti di pic nic e di una festa di laurea. Purtroppo è un’inciviltà che nuoce al decoro della nostra città turistica».

Controlli

Oltre alle giornate ecologiche e all’opera dei netturbini, il sindaco Riccardo Mortandello chiederà alla Polizia locale di intensificare i controlli. «In quella zona con la pista ciclo-pedonale in sede separata, i rifiuti sono certamente da attribuire al lancio dal finestrino. "Probabilmente si pensa: che mai sarà una lattina?". Ma una lattina oggi, una carta domani, ne esce un porcilaio. Questa maleducazione va contrastata: pensiamo a dei cartelli per richiamare l’attenzione degli automobilisti e a un piano per contrastare gli abbandoni irregolari di rifiuti, con un rafforzamento della strumentazione tecnologica, in dotazione a alla Polizia locale, che consente di individuare questo tipo di condotte illecite. Le fototrappole di sono dimostrate altrove efficaci e le multe per chi viene sorpreso a gettare rifiuti dal finestrino sono salate»