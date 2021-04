Pacco prende fuoco al centro smistamento posta: sul posto vigili del fuoco e polizia

Un piccolo pacchetto ha preso fuoco al centro smistamento posta, tra lo sguardo atterrito dei postali che subito hanno spento le fiamme.

L’incendio

Poco dopo le 8 di mercoledì 7 aprile i vigili del fuoco sono stati chiamati dal centro smistamento posta di Padova, in via della Ricerca scientifica. Un piccolo pacco ha preso fuoco e le fiamme sono state subito spente dai dipendenti dell’azienda che poi hanno richiesto l’intervento dei pompieri, arrivati con il nucleo Nucleare Biologico Chimico Radiologico: l’obiettivo era verificare che il pacco non contenesse sostanze pericolose per la salute delle persone. All’interno c’era un apparecchio elettronico che probabilmente è andato in corto circuito: i rilievi strumentali, effettuati sotto lo sguardo della polizia, non hanno fatto emergere sostanze dannose e dopo un’ora il lavoro del centro smistamento ha potuto riprendere.