Lasciano le bambine sole in auto sotto il sole: denunciate due donne

Salvataggio messo a segno ieri 6 settembre dalla Polizia in via Grassi a Padova. Da una segnalazione pervenuta al 113 è emerso che due bambine attorno alle 11,30 si trovavano chiuse in un'auto sotto il sole e soprattutto senza i genitori.

L'allarme

Una pattuglia del Commissariato Stanga è arrivata sul luogo della segnalazione. Gli agenti hanno fatto scendere le bambine dall'auto, constatando che la vettura era stata lasciata aperta con un finestrino posteriore leggermente abbassato. Poco dopo sono arrivate all'auto due denne, trentenni moldave, una delle quali ha riferito di essere la madre delle bambine e l'altra una parente.

La denuncia

Le due adulte sono state denunciate in concorso per abbandono di minori. A parziale giustificazione, avrebbero riferito di aver mangiato un panino acquistato al supermercato poco distante e di essersi dirette a piedi all'ufficio Immigrazione per chiedere informazioni sul soggiorno della madre delle bambini. Le due sorelle di 4 e 6 anni sono state soccorse dal personale del Suem 118, che le ha trovate in condizioni di salute rassicuranti, nonostante fossero accaldate e spaventate.