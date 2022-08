Senza tetto molesto, offende i militari in stazione e rimedia una denuncia

Accattone molesto

Chiedeva l'elemosina con insistenza ai viaggiatori che dovevano prendere il treno a Padova. Invitato dai militari dell'Esercito impegnato nel tradizionale quotidiano servizio di pattugliamento fisso in stazione a mantenere un comportamento corretto è andato su tutte le furie e alla fine ha rimediato una denuncia.

Stazione dei treni

L'episodio si è verificato ieri 24 agosto nel piazzale della stazione davanti a decine di viaggiatori. Dalla ricostruzione dei fatti una squadra dell'Esercito ha denunciato un uomo, il quale, invitato a desistere dal chiedere denaro ai viaggiatori in transito in Stazione mentre erano impegnati a controllare il tabellone riportante gli orari di partenza ed arrivo dei treni, ha più volte insultato e minacciato i militari.

Divieto d'accesso alle aree urbane

Accompagnato negli Uffici della Polfer per procedere alla sua identificazione, ha continuato a mantenere nei confronti degli operatori e degli agenti della Polizia di Stato intervenuti, una condotta decisamente ostile.

Il senza tetto dovrà rispondere all'autorità giudiziaria per minaccia a pubblico ufficiale ed è stato sottoposto a DACUR, divieto d'accesso alle aree urbane, con allontanamento dal plesso ferroviario per quarantotto ore. La Questura sta inoltre valutando eventuali ulteriori provvedimenti di polizia di prevenzione da adottare nei suoi confronti.