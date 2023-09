Aggredisce i carabinieri per evitare il controllo: in tasca la cocaina

Ha cercato di picchiare i carabinieri per sfuggire al controllo, ma alla fine si è cacciato in un mare di guai. E' stato trovato in via Donghi a Padova che si muoveva con fare sospetto. Una pattuglia dei carabinieri sabato sera, 9 settembre, ha deciso di controllarlo. La reazione del passante è stata spropositata. L'uomo per sottrarsi all'identificazione ha aggredito il personale in divisa, ma dopo una breve colluttazione è stato reso inoffensivo. Si tratta di un quarantanovenne residente a Vigonovo (Venezia), già noto alle forze dell'ordine.

La vicenda

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di due dosi di cocaina del peso complessivo di un grammo. L’uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato denunciato all’autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale e segnalato alla locale Prefettura per detenzione di stupefacenti per uso personale. Le due dosi di cocaina sono state sequestrate. Nessuno dei militari coinvolti nell'operazione di via Donghi ha necessitato delle cure del pronto soccorso. L'indagato non ha fornito spiegazioni sulla sua scomposta reazione.