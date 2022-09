Aggredito da uno sconosciuto mentre si reca al lavoro

Colpisce per futili motivi un passante al collo con un cazzotto, poi si defila. E' successo oggi, primo settembre, alle 9 del mattino.

L'aggressione

L'allarme è scattato in tempo reale al 113. A chiedere aiuto è stato un cittadino padovano cinquantenne che all'altezza del cavalcavia Borgomagno si trovava fuori dal portone di una ditta dove si apprestava ad effettuare dei lavori. Agli agenti la vittima ha raccontato che senza un valido motivo sarebbe stato avvicinato da un nordafricano che gli ha sferrato un cazzotto prima di allontanarsi a piedi in tutta fretta.

Rintraccio

Una pattuglia della sezione Volanti della Questura, coordinata dalla centrale operativa, in pochi minuti è riuscita a rintracciare l'aggressore. L'uomo, 30 anni tunisino, è stato accompagnato in Questura e al termine delle formalità di rito è stato denunciato per lesioni. Per lui però i guai non sono finiti.

Espulsione

Essendo irregolare sul territorio nazionale, già nella giornata odierna è stato a accompagnato al CPR di Gradisca in esecuzione del provvedimento di espulsione emesso dal prefetto. La vittima del cazzotto, seppur dolorante, non ha necessitato delle cure del pronto soccorso.