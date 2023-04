Aggredisce verbalmente i carabinieri e rimedia una denuncia

Prima il litigio per futili motivi, poi lo scontro verbale con i carabinieri e l'inevitabile denuncia. Notte movimentata, quella tra il 18 e il 19 aprile per un uomo di 48 anni residente in provincia di Venezia, che ora sarà chiamato a rispondere davanti all'autorità giudiziaria per resistenza a pubblico ufficiale. La situazione si sarebbe degenerata anche in virtù di uno stato d'ebbrezza da parte dell'indagato che gli ha fatto perdere di fatto le staffe.

Cosa è successo

Ha offeso i carabinieri che lo stavano controllando. Denunciato in stato di libertà. Nella notte tra martedì e mercoledì una pattuglia dei carabinieri della Radiomobile di Padova si è portata, su richiesta della centrale operativa del 112, in via Santa Lucia. Qualcuno infatti aveva poco prima segnalato una lite in strada tra due persone. Arrivati sul luogo della segnalazione i militari dell'Arma hanno individuato un uomo e hanno proceduto al suo controllo. Quest'ultimo, in evidente stato di alterazione psicofisica, ha cominciato ad assumere un atteggiamento ostile verso il personale in divisa. I carabinieri sono stati oggetto di offese pesanti ed epiteti ingiuriosi. E' stato alla fine portato a miti consigli, accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito denunciato.