Ferisce due amici con il coltello e poi sparisce: è caccia all'uomo

Ha accoltellato due connazionali, poi, in preda ai fumi dell'alcol si è dileguato gettando a terra il coltello.

I fatti

Paura stasera attorno alle 18 in corso del Popolo. Alla centrale operativa del 112 sono giunte più segnalazioni da parte di passanti che hanno segnalato un esagitato che stava disturbando i passanti e pare fosse armato di coltello. L'intervento dei carabinieri è stato tempestivo. L'aggressore nel frattempo ha fatto in tempo a far perdere le proprie tracce. Sul luogo dell'emergenza i militari dell'Arma hanno trovato un uomo ed una donna nordafricani feriti da arma da taglio. Dalla ricostruzione pare che i due si siano feriti nel tentativo di calmare il loro amico che invece era letteralmente fuori di testa.

Lesioni superficiali

In corso del Popolo oltre alle forze dell'ordine sono arrivati i sanitari del Suem 118. I feriti sono stati a scopo precauzionale accompagnati in ospedale per essere medicati, ma le loro condizioni sono rassicuranti. A terra è rimasto il coltello dell'aggressore che è stato sequestrato. Fino a tarda notte è proseguita la caccia all'uomo. Obiettivo degli investigatori dell'Arma è quello di rintracciarlo il prima possibile per evitare che metta ulteriormente a rischio la sicurezza dei passanti. Di lui i militari saprebbero nome e cognome. E' di origini maghrebine e non avrebbe più di trenta anni. Non è dato sapere il perchè abbia messo in atto un comportamento così aggressivo e pericoloso. Senza dubbio al momento dei fatti era in uno stato di alterazione psicofisica più che evidente come avrebbero confermato alcuni testimoni.