Pino marittimo piomba su una Mini Cooper: quattro feriti

Paura oggi 16 dicembre a Padova per un albero che ha travolto una Mini Cooper. Il bilancio, che poteva essere ben più grave, è di quattro persone ferite non in pericolo di vita.

Il racconto

L'allarme è scattato oggi alle 10,30 in via Cernaia. Un pino marittimo si è sradicato dal terreno colpendo due auto. Quattro occupanti di una Mini Cooper sono rimasti feriti. Si sono vissuti attimi di panico con la pronta richiesta d'intervento dei soccorritori da parte di alcuni testimoni che hanno assistito alla scena e sono rimasti miracolosamente illesi. I Vigili del fuoco sono arrivati con due squadre insieme al personale medico del Suem 118. Non senza fatica gli occupanti della Mini sono stati fatti uscire dall'abitacolo. Un secondo mezzo è rimasto parzialmente interessato dal crollo, ma non ha comportato ulteriori feriti. Le persone che si trovavano dentro all'auto travolta completamente dal pino sono stati stabilizzati e trasportati in ospedale. Al termine di tutti gli accertamenti del caso sono stati giudicati non in pericolo di vita, anche se lo stato di choc era più che mai evidente a seguito della brutta avventura. I vigile del fuoco che hanno lavorato in via Cernaia per diverse ore hanno effettuato anche un rapido controllo alle piante presenti in zona per capire se altri esemplari fossero a rischio crollo. Ancora una volta le condizioni meteo avverse potrebbero aver facilitato la caduta dell'albero che non è di proprietà comunale.