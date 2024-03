Brilli e drogati al volante nel weekend: strage di patenti

Obiettivo dichiarato, scongiurare gravi incidenti stradali provocati spesso dall'abuso di alcol e dall'assunzione di sostanze stupefacenti da parte degli utenti della strada. Con questi presupposti nella notte tra l'8 e il 9 marzo gli agenti della Polizia Stradale unitamente ai colleghi delle Volanti, gli operatori della Polizia locale e personale della Protezione civile, hanno effettuato un maxi controllo in via San Marco a Padova per verificare la presenza di possibili automobilisti che si fossero messi al volante

senza averne i requisiti. Con l'arrivo della bella stagione questi servizi verranno ulteriormente potenziati e verranno effettuati in tutte le principali arterie della provincia di Padova.

I numeri

Nel corso della nottata sono state identificate 95 persone, quattordici delle quali sono risultate positive all'alcoltest. Tra loro due sono risultate positive anche alle sostanze stupefacenti. Cinque gli automobilisti che oltre a subire il ritiro della patente, sono tornati a casa anche con una denuncia. Sul fronte alcol i casi più gravi hanno riguardato un 28enne di Saonara che stava tornando a casa dopo una serata in centro città con un tasso di 1.01 g/lt. Stessa percentuale è stata riscontrata ad un trentacinquenne

di Vigonza, agente di commercio di rientro dal ristorante. Siamo di fronte ad un tasso oltre il doppio del limite consentito dal Codice della Strada. Grave anche il quadro della situazione per un ingegnere residente a Bologna di trent'anni che oltre ad aver registrato una percentuale di alcol di 0.96 g/lt è risultato positivo anche alla cannabis. Denuncia per guida in stato d'ebbrezza anche per una donna di 43 anni, consulente finanziaria con un tasso di 0,98 g/lt. Positivo all'etilometro e alla cannabis anche un trentaduenne di Noventa, impiegato, proveniente dal ristorante. Il suo tasso alcolemico di 0,71 g/lt gli ha evitato la denuncia, ma dovrà comunque rispondere all'autorità giudiziaria per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti. Gli altri positivi all'alcoltest della nottata di controlli se la sono cavata con il semplice ritiro della patente di guida avendo fatto registrare un tasso inferiore allo 0.80 g/lt. Tra loro un barista di 38 anni di Camponogara, un ingegnere di Fiesso d'Artico di 38 anni, un trentenne di Vigonovo, una donna di Scorzè di 26 anni, un trentottenne proveniente dal ristorante, un 47enne di ritorno dal pub, un trentunenne dal ristorante, un 55enne da un locale e un ventunenne.