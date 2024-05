Vende birra a ragazzini di 13 e 14 anni: sospesa la licenza

Oggi 29 maggio è stato notificato da personale della squadra amministrativa e della squadra volante della Questura di Padova, il provvedimento a firma del questore della Provincia di Padova Marco Odorisio di sospensione della licenza di vendita di prodotti del settore alimentare e non, al titolare di un negozio di alimentari etnico situato in Riviera Businello.

Alcol a minorenni

Alla base della decisione vi è la necessità di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale venutasi a creare nel tempo, a causa di condotte illecite rilevate nei pressi ed all’interno del citato kebab. In particolare, nel corso del pomeriggio di sabato 22 maggio, a seguito delle segnalazioni pervenute alla Questura da parte dei residenti circa la possibile somministrazione di alcolici a minori da parte del gestore, gli agenti della squadra amministrativa, dopo breve attività di appostamento, hanno effettivamente rilevato che il titolare dell’esercizio in questione aveva venduto lattine di birra a 3 minori di 13 e 14 anni. Dopo aver identificato i minori, gli agenti hanno proceduto al controllo dell’esercizio. Dall’attività ispettiva è emerso inoltre che nel negozio non era esposta la licenza e che erano posti in vendita prodotti scaduti di validità, violazioni per le quali sono previste sanzioni amministrative per un importo complessivo pari a mille euro. Durante il controllo, gli operatori hanno riscontrato un continuo via vai di minori che hanno tentato di accedere all’interno del negozio e che, notando la presenza delle forze dell’ordine, si sono allontanati. Per quanto riguarda la somministrazione degli alcolici ai minori, il titolare è stato denunciato all’autorità giudiziaria

Considerata pertanto la necessità di provvedere con urgenza alla chiusura temporanea dell’attività, per interrompere la complessiva situazione di illegalità e pericolo, la licenza del titolare dell’esercizio, cittadino del Bangladesh di 28 anni, è stata sospesa per 30 giorni.