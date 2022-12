Ubriachi al volante: 13 automobilisti tornano a casa senza patente

Controlli straordinari della Polizia stradale lungo le principali arterie della provincia di Padova. Obiettivo dichiarato è quello di scongiurare gravi incidenti stradali ed intercettare automobilisti che si mettono al volante nonostante abbiano esagerato con i drink alcolici. Nella notte tra il 16 e il 17 dicembre l'attività si è concentrata lungo via Chiesanuova. Sono state identificate 72 persone. Di fatto 13 automobilisti sono rientrati a casa senza la patente di guida. I meno fortunati dovranno anche rispondere all'autorità giudiziaria per guida in stato d'ebbrezza.

Il dettaglio

Tredici le patenti ritirate e trentadue le contravvenzioni al Codice della Strada elevate. Nei guai sono finiti B.E. 44 anni impiegata che tornava dal ristorante, risultata positiva con un tasso di 0,64 g/lt. Stessa sorte è toccata ad un meccanico, E.Z. di 38 anni proveniente da un locale, pizzicato con 0,78 g/lt. Un operaio di 33 anni G.M. che tornava da un locale ha fatto fermare l'etilometro a 0,80 g/lt. Uno studente di 25 anni G.P. che rientrava da una serata con amici in un locale del padovano è risultato positivo con 0,62. Un'impiegata di 45 anni C.B. che è andata al ristorante ha fatto registrare una positività di 0,78 g/lt. Un impiegato di 27 anni, M.B. dopo essersi divertito in un locale ha fermato l'asticella dell'alcoltest a 0,66 g/lt. Stesso grado di positività, 0,66 anche per un rappresentante di 30 anni A.P. che tornava dal pub. Molto peggio è andata ad un cameriere di 56 anni C.F. che stava tornando a casa dopo una serata di lavoro. Per lui etilometro di 1,10 g/lt oltre il doppio del limite consentito dal Codice della strada e, oltre al ritiro della patente, anche la denuncia penale. Una donna impiegata di 24 anni M.G. che è andata al ristorante, al momento del controllo è risultata positiva con un tasso di 1,42 g/lt quasi il triplo del limite consentito. Anche per lei, ritiro patente e denuncia. Il record in negativo della nottata di accertamenti è toccato ad un tirocinante E.F. di 28 anni che tornava a casa dopo una serata da amici. E' stato sorpreso con una positività di 1.61 g/lt oltre il triplo di quanto consentito dal Codice della Strada. Si è fermato a 0,98, ma non ha evitato la denuncia M.B. impiegato di 28 anni di ritorno dal ristorante. Stesso discorso vale per un altro impiegato, M.M. di 36 anni fermato con 0,85 g/lt. Chiude la lista dei 13 trasgressori B.F. di 50 anni, agente di commercio di ritorno da una cena con una positività di 0,98 g/lt.

Le regole

Il neo patentato e gli autisti di bus e mezzi pesanti devono necessariamente mettersi al volante da sobri per non incorrere in sanzioni e denunce. Gli altri hanno un margine fino a 0,50 g/lt dentro il quale devono rimanere. Da 0,51 a 0,80 g/lt si rischia il ritiro della patente. Da 0,81 g/lt a 1.50 g/lt scatta anche la denuncia per guida in stato d'ebbrezza. Sopra la soglia di 1.51 g/lt si il trasgressore è proprietario del mezzo scatta anche il sequestro del veicolo. Fondamentale sapere che è possibile rifiutarsi di effettuare l'esame dell'alcoltest, ma il Codice della Strada prevede per questo tipo di comportamento una sorta di ammissione di colpa, con contestuale ritiro della patente e sanzioni massime.