Ubriaco fradicio ha minacciato di morte la moglie e ha aggredito i carabinieri

Ancora una notte da incubo per una donna, aggredita dal compagno in preda ai fumi dell'alcol. Sfiorata la tragedia tra il 5 e il 6 maggio in via Lagrange nel popoloso quartiere Santo Stefano di Padova. I carabinieri del Radiomobile hanno arrestato per lesioni, violenza e resistenza a pubblico ufficiale un uomo di 39 anni ucraino residente a Padova. C'è voluta tutta la professionalità del personale in divisa per bloccare l'esagitato senza che di fatto nessuno si facesse male.

Cosa è successo

Nel corso della notte al 112 è giunta una richiesta di aiuto da parte di una donna, il cui marito in preda presumibilmente ai fumi dell’alcool ha manifestato un atteggiamento violento e minaccioso. Immediatamente in via Lagrange, presso l’abitazione della richiedente, una donna ucraina 41enne, sono state inviate più pattuglie, che hanno trovato l’uomo seduto sul parapetto di casa in chiaro stato di alterazione psicofisica e da subito si è dimostrato violento ed intollerante alle richieste dei militari operanti. I carabinieri hanno dovuto fronteggiare la violenza e la resistenza dell’uomo. L’arrestato, ricoverato presso l’ospedale civile di Padova dovrà rispondere dei fatti contestati all’autorità giudiziaria patavina che ha disposto il rito direttissimo.