Irregolare e con molteplici precedenti per spaccio: scatta l'espulsione

Innumerevoli reati in materia di stupefacenti. Ieri, 3 novembre, per un cittadino algerino di 24 anni, è scattata l'espulsione dal territorio nazionale. E' stato condotto al Cpr (Centro di permanenza per il rimpatrio) di Milano da dove partiranno le pratiche per il ritorno in Algeria.

La vicenda

Il ventiquattrenne era stato di recente condannato dalla Corte di Appello a tre anni e quattro mesi di reclusione per reati in materia di stupefacenti commessi a Padova a cavallo tra il 2017 e il 2019. Irregolare sul territorio nazionale, arrestato più volte ed inizialmente sottoposto alla misura cautelare in carcere, aveva ottenuto la concessione del divieto di dimora dopo aver assicurato l'autorità giudiziaria di aver chiuso con il mondo della droga. Circostanza questa però smentita dalla Polizia. Il ventiquattrenne ha subito violato la misura, riprendendo a frequentare i medesimi luoghi abituali dello spaccio, ovvero piazzale della Stazione e piazza De Gasperi.

I risvolti penali

A fronte delle plurime violazioni degli obblighi, puntualmente comunicate dalla Questura, la Corte d’Appello è tornata ad applicargli la misura del carcere, ritenendola a quel punto unica idonea a soddisfare le esigenze cautelari. Tornato in libertà il 20 ottobre scorso, e trattandosi di cittadino straniero non radicato sul territorio italiano e sprovvisto di documenti di identificazione, il questore di Padova gli ha ordinato di lasciare lo stato entro 7 giorni. Ordine anch’esso disatteso.

La svolta

Ieri pomeriggio, 2 novembre, nel corso di un pattugliamento in piazza Gasparotto, gli agenti della Squadra Mobile hanno notato proprio la sua presenza, osservandolo mentre appoggiava un involucro su di un manufatto, da cui estraeva dei guanti in cellophane trasparenti, cui tagliava le estremità, apprestandosi a confezionare delle dosi di droga. Nel momento in cui gli agenti sono usciti allo scoperto, l'algerino ha afferrato l'involucro spargendone il contenuto per terra. Sottoposto ad immediata perquisizione, è stato trovato in possesso di ulteriori guanti di cellophane, tutti privi della parte terminale, segno? evidente di un precedente impiego degli stessi per il confezionamento di altre numerosi dosi. Sottoposta agli esami, la sostanza recuperata e di cui il ventiquattrenne aveva tentato di disfarsi, è risultata cocaina. Denunciato anche per quest’ennesimo episodio, l’algerino è stato trattenuto in Questura e oggi è stato accompagnato al Cpr di Milano per essere rimpatriato.