Fuggono all'alt poi aggrediscono i carabinieri: scatta l'arresto

Dopo una notte brava nel loro tragitto si sono imbattuti nelle forze dell'ordine. Tanto è bastato per mettersi nei guai con la giustizia. Quando hanno incrociato l'autoradio dei carabinieri non ci hanno pensato due volte e si sono dileguati. I carabinieri del Radiomobile di Padova nella notte tra il 28 e il 29 aprile hanno arrestato per lesioni e resistenza a pubblico ufficiale un uomo padovano di 56 anni ed una donna brasiliana di 37. Nel corso della notte, durante un posto di controllo in via Sorio a Padova, la pattuglia ha intimato l'alt ad un'auto, che tuttavia dopo aver accelerato, ha "saltato" il controllo e si è data a precipitosa fuga.

Cosa è successo

Ne è nato un inseguimento a folle velocità lungo le strade del centro cittadino che si è concluso in via Palestro. I militari dell'Arma dopo aver bloccato la coppia, visto l'atteggiamento degli occupanti, hanno proceduto alla loro identificazione e successiva perquisizione personale e dell'abitacolo. Durante questa seconda fase di indagine la coppia ha perso la pazienza e ha cominciato ad avere un atteggiamento violento nei confronti dei militari in servizio. Spintoni, calci e pugni che hanno provocato lievi contusioni ai due carabinieri. Prima che la situazione sfuggisse di mano le forze dell'ordine hanno reso inoffensiva la coppia. Dalla perquisizione i militari hanno trovato occultato nel bagagliaio un coltello a serramanico, inoltre l’uomo alla guida si è rifiutato di sottoporsi al test alcolimetrico. I due arrestati, conosciuti alle forze dell’ordine, come

disposto dall'autorità giudiziaria di Padova, sono stati trattenuti presso le camere di sicurezza del comando provinciale carabinieri di Padova in attesa del rito direttissimo.