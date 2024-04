L'auto in panne in mezzo alla neve: salvati dai vigili del fuoco

L'avvenuta era di quelle da ricordare, ma l'imprevisto era dietro l'angolo. Infreddoliti e spaventati, devono dire grazie ai vigili del fuoco se hanno potuto far rientro a casa sani e salvi. Rimangono bloccati con l’auto che non va più in moto nella bufera di neve ad un chilometro dalla vetta di Cima Grappa nel comune di Borso del Grappa (Treviso), portati in salvo dai vigili del fuoco che li raggiungono con un fuoristrada. I tre ventenni padovani nella serata di lunedì 22 aprile hanno raggiunto la montagna per fare un’escursione sulla neve, quando al rientro, nella notte l’auto non è più andata in moto.

I soccorsi

La richiesta di soccorso alla sala operativa del 115 di Treviso alle 3 di questa mattina per i tre giovani rimasti in panne con la tormenta in corso e una temperatura esterna ampiamente sotto lo zero. I vigili del fuoco con un fuoristrada hanno raggiunto, non senza difficoltà per la copiosa nevicata, i tre amici a oltre 1700 metri di quota. I giovani sono stati portati, oramai all’alba, in bar a valle lungo la strada per Borso del Grappa, dove sono stati raggiunti dai familiari. Questa mattina meteo permettendo il recupero dell’auto da parte del soccorso stradale.