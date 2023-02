Ricordato Giovanni Palatucci, proclamato "Servo di Dio" da papa Giovanni Paolo II

Oggi, 10 febbraio in piazzetta Palatucci a Padova si è tenuta una cerimonia di commemorazione in occasione dell'anniversario della morte di Giovanni Palatucci, questore reggente di Fiume, morto nel 1945 a soli 36 anni, nel campo di concentramento di Dachau dove era stato deportato. Palatucci è medaglia d'oro al Merito Civile, onoreficenza conferitagli dal presidente della Repubblica Oscar Luigi Scalfaro nel 1995 e riconosciuto "Giusto tra le Nazioni" per aver salvato dal genocidio moltissime famiglie ebree, italiane e croate.

La cerimonia

La cerimonia si è svolta presso la lapide dedicata al valoroso dirigente della Polizia di Stato, nell’omonima piazza davanti all’ingresso della Questura di Padova, alla presenza del Vicario del Questore, Domenico Farinacci e del prefetto Raffaele Grassi. Dopo il “silenzio” intonato dal trombettiere, è stata deposta una corona di alloro e don Ulisse Zaggia ha guidato un breve momento di preghiera per Giovanni Palatucci proclamato “Servo di Dio” da Papa Giovanni Paolo II che, in occasione della cerimonia ecumenica giubilare del 7 maggio 2000 lo ha annoverato tra i martiri del ventesimo secolo.