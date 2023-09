Quarantotto anni fa il delitto di via delle Ceramiche

La mattina del 4 settembre 1975, l’appuntato della Polizia Stradale Antonio Niedda, di pattuglia assieme al brigadiere Armando Dalla Pozza, è stato ucciso a colpi di arma da fuoco da un appartenente alle Brigate Rosse controllato, insieme ad altro militante, mentre era in sosta a bordo di un’auto in via delle Ceramiche a Ponte di Brenta. Antonio Niedda ha lasciato la moglie e due figli in tenera età, Francesco e Salvatore, che negli anni successivi hanno vestito la divisa del padre.

Medaglia d'oro

Nel maggio 2004 gli è stata conferita la Medaglia d’Oro al Merito Civile alla memoria, consegnata dal Presidente della Repubblica alla vedova. In occasione della ricorrenza del 48° anniversario, questa mattina, 4 settembre, alle 10,30 si è tenuta in via delle Ceramiche la cerimonia di commemorazione con la deposizione di una composizione floreale e la benedizione del cappellano della Polizia di Stato, alla presenza dei familiari e delle autorità cittadine, del prefetto Francesco Messina, del questore Antonio Sbordone, del comandante Provinciale dell’Arma dei Carabinieri colonnello Michele Cucuglielli, del comandante provinciale della Guardia di Finanza colonnello Michele Esposito e del dirigente della sezione Polizia Stradale di Padova, Gianfranco Martorano.