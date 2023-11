Il questore Antonio Sbordone si trasferisce alla Questura di Bologna

Antonio Sbordone dal 20 novembre diventerà il questore di Bologna, lasciando la città di Padova. Enormi i risultati ottenuti all'ombra del Santo. A cominciare dalla costante lotta al traffico di sostanze stupefacenti, al contrasto dei reati contro il patrimonio. Dalla redazione di Padovaoggi un grosso in bocca al lupo per il proseguo della carriera. Sarà sostituito dal collega Marco Odorisio proveniente dalla Questura di Monza-Brianza.

Marco Odorisio

Dirigente Superiore della Polizia di Stato, Marco Odorisio, 58 anni, è nato a Bari. Laureato in giurisprudenza, nel 1985 ha iniziato a frequentare a Roma, presso l’allora Istituto Superiore di Polizia, il 2° Corso Quadriennale per Funzionari di Polizia, venendo nominato nel 1990 Vice Commissario. Nel 1990 viene assegnato alla questura di Venezia dove ha diretto l’U.P.G. e S.P. e l’Ufficio Scorte fino a fine giugno 1993. Diversi gli incarichi dirigenziali tra Marghera, Jesolo e Vicenza dove ha guidato i

poliziotti della Squadra Mobile. Poi il trasferimento a Verona e a Venezia come dirigente della Squadra Mobile Distrettuale. Dal settembre 2009 al gennaio 2010 ha frequentato a Roma, presso la Scuola Superiore della Polizia di Sato, il 25° Corso Formazione Dirigenziale, al termine del quale è stato nominato Primo Dirigente mentre nel 2012 è poi salito in "cattedra", come docente presso la scuola Superiore di Polizia, 101° Corso di formazione per Commissari della Polizia di Stato, nella disciplina “I metodi e gli strumenti per la conduzione delle attività di Polizia nei vari contesti operativi”. Nell'agosto 2014 è stato nominato Vicario del Questore di Venezia e dall'aprile 2018 guida la questura di Pordenone. Ora ad attenderlo il nuovo incarico a Monza. Odorisio nella sua carriera ha già collezionato un centinaio di riconoscimenti tra Encomi Solenni, Encomi e Parole di Lode per le attività d’indagine al contrasto della Criminalità e disimpegnato numerosissimi servizi di O.P. di svariata natura, dalle manifestazioni sportive a quelle di carattere politico ed occupazionale.

Il benvenuto e i ringraziamenti del Governatore

«Esprimo un sincero ringraziamento per il lavoro svolto al questore uscente di Padova, Antonio Sbordone per i risultati ottenuti in questi anni, un lascito importante per chi si appresta a ricoprire un incarico autorevole ma ricco di responsabilità in ambiti cruciali come i servizi di ordine e sicurezza pubblica necessari per contrastare efficacemente la malavita e la criminalità. A Sbordone - ha proseguito il governatore Luca Zaia - rivolgo anche i complimenti per la prestigiosa nuova nomina. Al suo successore, Marco Odorisio, esprimo sin d’ora il benvenuto a Padova e in Veneto: sono certo che saprà portare avanti l’ottimo lavoro svolto dal suo predecessore e gli rivolgo fin d’ora la disponibilità della Regione a collaborare in ogni occasione possibile, nel rispetto dei rispettivi ruoli istituzionali e gli auguro buon lavoro».