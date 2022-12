Esce dal pronto soccorso e vaga senza una meta: anziana salvata dai carabinieri

Ha iniziato a vagare per la città infreddolita e visibilmente spaesata. Alla fine ha bussato alla porta della caserma ed è stata la sua salvezza.

Storia da libro "Cuore"

Lunedì 19 dicembre una donna di oltre 90 anni si è presentata nella caserma dei carabinieri della stazione di Prato della Valle e ha chiesto aiuto ai militari. Nello specifico voleva tornare a casa in zona Sacra Famiglia, ma non aveva i soldi sufficienti per prendere un taxi. Accolta e ascoltata dai militari, i carabinieri hanno accertato che l'anziana effettivamente era residente all’indirizzo da lei indicato, ma al comandante di stazione Giancarlo Merli non è sfuggito un particolare: l’anziana aveva al polso un braccialetto da paziente del pronto soccorso.

Il lieto fine

Effettuati i riscontri del caso, è emerso che la novantenne era ospite di una casa di riposo di Padova e che lunedì mattina era stata portata al pronto soccorso per un malore, ma si era poi allontanata vagando per la città. Il suo comportamento aveva provocato l'allarme della struttura e tutti la stavano di fatto cercando. Chiuso il cerchio attorno alla vicenda, ai carabinieri non è restato altro che riaccompagnare l’anziana signora al pronto Soccorso e lasciarla, sana e salva, alle cure dei sanitari.