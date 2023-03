«Aiuto, qualcuno spara dalla finestra, abbiamo paura»

La sua passione era quella di sparare dalla finestra, ma evidentemente ai vicini di casa questa "moda" non piaceva. Un esposto di alcuni residenti della zona è stato recapitato lunedì mattina, 20 marzo, in Questura. Si segnalava che da qualche settimana un uomo residente in uno stabile di via Eulero si divertiva di sera e di notte ad esplodere colpi di pistola dalla finestra di casa e nei campi dietro casa. Recentemente poi, proprio uno di questi colpi esplosi dal balcone di casa sua, aveva forato il vetro di una finestra di un palazzo vicino.

Indagine lampo

Sono bastate poche ore agli agenti della Squadra Mobile di Padova per raccogliere altre testimonianze ed individuare l’appartamento dove da alcuni mesi abita un trentenne moldavo con la passione delle armi da fuoco. Immediata la perquisizione da parte dei poliziotti che hanno rintracciato l’uomo, impegnato nella sua attività di operaio durante il giorno e che nei mesi scorsi ha acquistato due pistole a salve ed una carabina ad aria compressa con relative munizioni che i poliziotti hanno rintracciato e sequestrato in casa. ?A tutte le armi l’uomo aveva tolto il tappo rosso che la legge prescrive ed ancora conservava integri gli scontrini che ha mostrato ai poliziotti per giustificarne l’acquisto. Nessuna spiegazione da parte dell’uomo che evidentemente ha sempre ritenuto di non far nulla di male esplodendo colpi che nelle scorse settimane hanno terrorizzato i vicini di casa e quanti passavano di lì per caso. Per il cittadino dell'Est, inevitabile, è scattata una denuncia per getto pericoloso di cose e procurato allarme, mentre le armi sequestrate sono a disposizione della Procura in attesa del processo.