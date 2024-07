Accusato di violenza sessuale, arrestato per spaccio

Prosegue l’azione di contrasto dei reparti operativi della Questura di Padova nella lotta allo spaccio su strada ed alla presenza irregolare di stranieri dediti ad attività criminali. Obiettivo perseguito quotidianamente in particolare dai polizotti della Sezione Criminalità Diffusa della Squadra Mobile. L’arresto più significativo lo hanno operato nel pomeriggio di sabato 29 giugno, nei confronti di un 23enne tunisino già ben noto agli archivi di polizia. Gli agenti sono riusciti ad intercettarlo in flagranza di spaccio in via Venezuela, all’interno di un’area verde. Lo hanno sorpreso a vendere 3 dosi di eroina ad un 38enne, in cambio di 120 euro. All’interno del marsupio che portava addosso, gli hanno rinvenuto e sequestrato ulteriori 15 involucri della stessa droga, per un totale complessivo di 35 grammi, un bilancino, un cutter, e la somma in contanti di 4.540 euro. È stato lo stesso acquirente a riferire poi di aver acquistato dal medesimo pusher quantitativi analoghi anche nelle settimane precedenti, circa una volta al mese. Il tunisino è stato arrestato e su disposizione del pubblico ministero di turno della Procura tradotto presso la locale casa circondariale.

Persona nota

Era stato già espulso nell’agosto 2021 e rimpatriato il settembre dello stesso anno con volo charter diretto in Tunisia. Il settembre del 2022 è nuovamente approdato clandestinamente sulle coste dell’isola di Pantelleria. Benché arrestato nella flagranza del reato dalla polizia di Trapani, per reingresso illegale, è riuscito a far perdere le proprie tracce così ottenendo che il tribunale di Marsala dichiarasse il non doversi procedere nei suoi confronti per mancata conoscenza del processo. Ad agosto 2023 e ancora il febbraio scorso ha ricevuto dal questore di Padova degli ordini di allontanamento dal territorio nazionale, in attesa di poter procedere nuovamente al suo effettivo rimpatrio. Nel primo caso era stato individuato quale presunto responsabile di una violenza sessuale consumata ai danni di una ragazza 26enne canadese. Era la mattina del 12 agosto quando quest’ultima venne notata da alcuni cittadini correre seminuda lungo l'argine del Piovego in cerca di aiuto. A prestarle soccorso erano stati degli addetti alla raccolta rifiuti, che transitavano in quel momento col proprio mezzo. La ragazza era visibilmente agitata e probabilmente sotto l’alterazione di alcool o sostanze stupefacenti. Agli agenti intervenuti aveva riferito di essersi appartata con il soggetto di origini nordafricane con l'intento di fumare una sigaretta, ma quest’ultimo aveva tentato di avere un rapporto sessuale contro la sua volontà, riuscendo a sfilarle i pantaloni e gli slip. Era riuscita però a divincolandosi ed a scappare in direzione di Porta Portello attirando l'attenzione dei residenti. Seppure individuato nell’immediatezza, il tunisino non poté essere arrestato, poiché la ragazza rifiutò le cure mediche e non formalizzò querela. A febbraio scorso è stato sorpreso ad occupare abusivamente un immobile di proprietà del comune di Padova in via Vigonovese. In quella circostanza con sé aveva qualche grammo di marijuana ed hashish, assieme a diverso materiale per il confezionamento e due coltelli. In precedenza, nel mese di novembre, sempre in via Vigonovese, aveva tentato di sottrarsi ad un controllo di Polizia fuggendo assieme ad altro complice in sella ad una bici. Dopo essere stato raggiunto, anche in quel caso in via Venezuela, ingaggiava uno scontro fisico con gli agenti, colpendone uno con calci e pugni e tentando di mordergli una mano.

Altra droga e mandati di cattura

Ad essere stati sorpresi in flagranza del reato di spaccio sono stati pure altri due stranieri irregolari, anche loro dichiaratisi tunisini. L’uno, 24enne incensurato, è stato rintracciato nel corso di controlli disposti dal questore proprio in tema di immigrazione clandestina. Gli agenti della Squadra Mobile lo hanno trovato all’interno di un’abitazione di Pernumia e sorpreso in possesso di 6 dosi di cocaina. Gli hanno sequestrato pure un coltello intriso della medesima sostanza e la somma in contanti di 1.300 euro suddivisa in banconote da 100 Euro. Accompagnato negli uffici della Questura per l’identificazione e denunciato in stato di libertà, è stato espulso e accompagnato al Centro per Rimpatri di Gradisca d’Isonzo. Anche lui incensurato, un 21enne tunisino è stato invece individuato dai poliziotti in via Calzetta a Padova. Lo hanno visto cedere in cambio di denaro un involucro contenente hashish ad un 46enne. Durante il controllo ha provato a disfarsi di altri 5 grammi della stessa sostanza. Infine un rintraccio ed arresto di un 44enne originario dello Sri Lanka, con precedenti di polizia per reati contro la persona. È stato controllato in zona Stanga ed è risultato destinatario di ordine di cattura emesso appena la settimana precedente dalla Procura della Repubblica di Padova in relazione ad una condanna ad anni 2 e mesi 6 di reclusione per maltrattamenti in famiglia commessi dal 2019 al 2023 ai danni della moglie convivente, vittima di continue ingiurie, minacce di morte, nonché di calci e pugni, anche in presenza dei figli minori. Per questo motivo gli era stato revocato dal questore il permesso di soggiorno di lungo periodo. L’uomo è stato arrestato e ristretto presso la casa di reclusione di Padova.