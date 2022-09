Raffica di controlli antidroga, le fiamme gialle arrestano cinque pusher

Le zone della movida padovana passate al setaccio dalla Guardia di Finanza per cercare di contenere il fenomeno dilagante dello spaccio e dell'assunzione di sostanze stupefacenti.

Cento persone identificate

I servizi pianificati dalle Fiamme Gialle attraverso pattuglie composte da baschi verdi e unità cinofile hanno permesso di setacciare le aree delle piazze centrali, della stazione e dei quartieri limitrofi della città di Padova, le vie lungo gli argini del Brenta e del Bacchiglione, controllando all’incirca 100 persone e 50 veicoli.

Cinque arresti

In quattro distinte operazione sono stati arrestati cinque nordafricani, torvati in possesso di soldi probabile proventi di precedente attività illecita, cocaina, eroina e marijuana. In due dei servizi antidroga portati a termine è stato determinante il fiuto delle unità cinofile, che, nel corso delle perquisizioni, hanno permesso di intercettare la droga occultata sulla persona tratta in arresto.

Droga a "fiumi"

In una circostanza sono stati rinvenuti 14 ovuli elettrosaldati, pronti per essere ingeriti e contenenti eroina purissima, mentre in un altro caso sono state sequestrate oltre 80 dosi di marijuana, già confezionate per essere cedute sul mercato dello spaccio.

I numeri dell'attività

Sono stati complessivamente sequestrati, oltre a 3.300 euro in contanti e a diversi telefoni cellulari, 104 grammi di cocaina, 157 grammi di eroina e 238 grammi di marijuana, la cui cessione avrebbe fruttato oltre 50 mila euro, Cinque le persone tutte nordafricane accompagnate alla Casa circondariale Due Palazzi di Padova, a disposizione dell'autorità giudiziaria.