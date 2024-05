Vendevano auto inesistenti: sgominata in Brianza una banda di truffatori

Un sistema ben congegnato quello messo in piedi dalla banda di truffatori sgominati nella giornata di martedì 7 maggio dalla Compagnia dei carabinieri di Vimercate. Avevano infatti organizzato un mercato online di auto con l'unico fine di appropriarsi della caparra sulla vendita versata dalle vittime e poi sparire.

L'ordinanza applicativa delle misure cautelari è stata emessa dal gip del Tribunale di Monza nei confronti di 4 persone, tutte di nazionalità italiana e tutte già note alle forze dell’ordine, domiciliate rispettivamente in Brianza e nella provincia di Bergamo e gravemente indiziate dei reati di associazione per delinquere, truffa, sostituzione di persona ed indebito utilizzo di strumenti di pagamento. In particolare sono finiti in carcere un 54enne e un 34enne, domiciliati nei comuni di Dalmine e Bergamo, ai domiciliari un 50enne e una donna di 49 anni, residenti rispettivamente a Burago di Molgora e a Capriate San Gervasio, mentre altre 8 persone sono state denunciate a piede libero.

Le indagini, portate avanti dai carabinieri di Vimercate, sono partite a novembre 2022, dalla denuncia scaturita del titolare di una carta PostePay che aveva notato sul proprio estratto conto alcuni movimenti anomali. I carabinieri hanno inizialmente individuato nel figlio del titolare della carta l’autore delle operazioni non riconosciute, e hanno scoperto che le operazioni anomale erano correlate ad accrediti operati da persone risultate vittime di truffe on line perpetrate mediante la pubblicazione di finti annunci "esca" su note piattaforme virtuali dedicate alla compravendita di autoveicoli. In particolare, secondo l'impianto accusatorio, le vittime interessate all’acquisto di un veicolo (il cui annuncio di vendita era spesso corredato anche di fotografie e informazioni di dettaglio) contattavano il finto venditore al recapito indicato e versavano una somma di denaro a titolo di anticipo in attesa di perfezionare l’operazione.Riservandosi di corrispondere il saldo all’atto della consegna del bene. Tuttavia, l’affare non si concretizzava mai perché gli autori delle presunte truffe, dopo aver incassato l’anticipo concordato, si rendevano definitivamente irreperibili.

Scoperto il modus operandi dei truffatori i militari hanno dato seguito a meticolosi approfondimenti investigativi dai quali è emersa l’esistenza di un vero e proprio sodalizio criminale i cui principali esponenti, individuati nei destinatari delle misure cautelari eseguite, si servivano di altri affiliati che ponevano a disposizione dell’organizzazione le carte di debito utilizzate per ricevere gli indebiti accrediti. Intascando poi a titolo di compenso per le prestazioni illecite una percentuale sulle operazioni fraudolente.

Nel corso dell’attività d’indagine i carabinieri hanno individuato in un noto locale di ristorazione di Agrate Brianza (i cui titolari e il relativo personale sono risultati del tutto ignari ed estranei alla vicenda) il luogo di incontro dei partecipanti al sodalizio, dove venivano concordate le fasi e le modalità di ciascuna truffa nonché la spartizione dei proventi.

Al momento le truffe effettuate risultano essere in tutto 25, a danni di vittime residenti residenti a Monza e Brianza, Vicenza, Udine, Torino, Arezzo, Napoli, Lecce, Siena, Padova, Mantova e Prato. Truffe che, tra agosto 2022 e giugno 2023, avrebbero fruttato oltre 50mila euro.

Nel corso dell’esecuzione del provvedimento cautelare sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro beni e documenti di varia natura ritenuti pertinenti ai reati commessi. Le indagini proseguiranno al fine di individuare altre possibili truffe.