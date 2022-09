Fornisce un'identità fasulla, arrestato trentaduenne alla Stanga

Ha fornito un'alias per sfuggire all'identificazione, ma è stato scoperto ed arrestato. Ieri mattina, 13 settembre, i carabinieri hanno arrestato un uomo originario della Tunisia di 32 anni, in Italia senza fissa dimora e con diversi precedenti penali alle spalle.

Alla Stanga

E' stato intercettato da una pattuglia della Radiomobile in via Maroncelli alla Stanga. Quando è stato il momento di identificarlo, il nordafricano ha fornito ai carabinieri un'identità errata. Portato in caserma, terminati tutti gli accertamenti del caso è risultato essere un trentaduenne già noto.

False attestazioni

Per questo motivo, dopo aver messo al corrente dell'attività l'autorità giudiziaria l'uomo è stato arrestato con l'accusa di false attestazioni sull'identità personale.