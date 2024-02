Aggredisce i carabinieri per evitare il controllo: arrestato

Ancora piazza Salvemini a Padova sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. I controlli hanno come obiettivo quello di prevenire e contrastare reati e degrado. Nella notte tra il 21 e il 22 febbraio i carabinieri del Radiomobile hanno arrestato un tunisino di 28 anni il quale, notato in atteggiamento sospetto in insieme ad altri connazionali, alla vista dei militari si è dato alla fuga a bordo di una bicicletta. Rintracciato qualche minuto dopo nel piazzale della stazione ferroviaria è stato fermato e sottoposto a controllo. Il nordafricano ha fatto di tutto per evitare l'identificazione.

L'arresto

Di fronte ai carabinieri ha opposto resistenza attiva strattonando e spintonando il personale in divisa che al termine di una breve colluttazione l'ha reso inoffensivo. L’uomo è stato accompagnato in caserma e al termine delle formalità di rito è stato arrestato per violenza e resistenza a pubblico ufficiale. Reati da cui dovrà difendersi di fronte all'autorità giudiziaria. L’intensificazione dei controlli effettuati già nei giorni scorsi dall’Arma ha portato inoltre alla denuncia in stato di libertà di un trentanovenne originario della Tunisia e di un ventisettenne originario del Ghana accusati in concorso del furto di una bicicletta elettrica consumato

in piazza Salvemini il mese scorso.