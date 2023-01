Over 70, ma spacciatore di coca: incastrato dalla Squadra mobile

Sembrava un tranquillo pensionato intento a farsi un giretto in bicicletta, ma in tasca aveva un ingente quantitativo di droga.

Il pusher over 70

In manette è finito un settantunenne padovano, già volto noto, controllato appena uscito in sella ad una bici elettrica da un garage adiacente la sua abitazione di Ponte di Brenta. Fermato dagli agenti, l’uomo credendo di passare indenne al controllo ha inteso mostrare loro il contenuto delle proprie tasche: un sacchetto di cellophane di colore nero del tipo utilizzato per la raccolta delle deiezioni canine, a suo dire contenente escrementi che stava recandosi a gettare in un apposito raccoglitore, sconsigliandone pertanto ai poliziotti l’apertura e la visione. Non convinti delle parole del settantunenne, gli operatori hanno invece deciso di aprire il sacchetto, potendo così rinvenire al suo interno un pezzo pietroso di colore bianco, ovvero cocaina pura del peso di 25grammi.

La perquisizione

Estesa la perquisizione anche al garage in precedenza individuato ed all’abitazione, i poliziotti hanno poi rinvenuto e sequestrato sempre a carico del settantunenne ulteriori 18 grammi della medesima sostanza, parte dei quali già suddivisi in 10 dosi, un bilancino di precisione e guanti monouso di cellophane utilizzati per il confezionamento delle dosi. L’uomo è stato pertanto arrestato e posto in custodia presso la sua abitazione in attesa della prevista convalida. Il giudice ha? disposto nei suoi confronti l’obbligo di dimora con prescrizione di presentarsi quotidianamente e di non uscire di casa dalle 19 alle 7 del mattino.