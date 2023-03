Calci e pugni ai carabinieri, poi tenta di ingoiare la droga

Un normale controllo in un bar di via Trieste a Padova ha portato all'arresto di uno spacciatore. L'operazione è stata messa a segno ieri, 19 marzo dai carabinieri della Radiomobile. Una volta dentro l'esercizio commerciale i militari hanno identificato i presenti. Uno degli avventori ha opposto resistenza e alla fine è finito in manette. Non è stato facile renderlo inoffensivo. I carabinieri hanno mantenuto la necessaria lucidità per evitare che la situazione potesse degenerare.

L'arresto

E' stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio e resistenza a pubblico ufficiale, un uomo di 42 anni originario della Tunisia, irregolare sul territorio nazionale. Quest'ultimo, quando i carabinieri gli hanno chiesto di mostrar loro i documenti ha cominciato a colpire il personale in divisa con calci e pugni. Ha anche tentato di ingoiare alcuni involucri di droga che aveva in tasca, ma è stato fermato in tempo. Una volta reso inoffensivo è stato trovato in possesso di quasi otto grammi di eroina.