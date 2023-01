Cede la "coca" al cliente: bloccato, arrestato ed espulso

La Squadra mobile ha arrestato ieri sera, 21 gennaio un nigeriano di 34 anni.

La cronaca

Transitando in via Tommaseo, i poliziotti lo hanno notato accostarsi ad un giovane, fermo ad attenderlo in prossimità delle cucine popolari, e dopo aver interloquito brevemente con il potenziale cliente, allontanarsi in direzione via della Pace. Trascorsi alcuni minuti, il sospettato è tornato davanti alle cucine e si è avvicinato al giovane consegnandogli un involucro in cambio di banconote. Senza che potessero avere la possibilità di fuggire, sono stato bloccati entrambi e controllati. Gli agenti hanno ricevuto spontaneamente da parte dell’acquirente due dosi di cocaina, mentre addosso allo straniero due banconote da 50 euro.

L'arresto

Anche in ragione dei suoi precedenti, essendo già stato arrestato per fatti analoghi nel settembre di un anno fa e condannato a 6 mesi di reclusione, lo straniero è stato arrestato e trattenuto in custodia fino alla convalida ed al giudizio direttissimo, all’esito del quale è stato nuovamente condannato alla pena della reclusione di 4 mesi è successivamente messo a disposizione dell’Ufficio Immigrazione per le procedure di espulsione, quindi accompagnato al CPR di Gradisca d'Isonzo in provincia di Gorizia