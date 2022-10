Quasi un etto e mezzo di marijuana in tasca: arrestato quarantaduenne

Arresto per droga domenica sera 30 ottobre a Padova. I carabinieri della Radiomobile hanno messo le manette ai polsi ad un uomo di 42 anni originario della Nigeria, in Italia senza fissa dimora.

I fatti

L'indagato è stato fermato per un normale controllo in via Venezia alla Stanga. Di fronte al personale in divisa il quarantaduenne ha manifestato fin da subito un certo nervosismo che ha indotto i militari a proseguire gli accertamenti con una perquisizione personale. L'uomo è stato trovato in possesso di 79 dosi di marijuana per un peso complessivo di 140 grammi. Lo straniero è stato portato in caserma. Da accertamenti è emerso che fosse destinatario anche di un divieto di dimora nel Veneto. Dopo aver messo al corrente dell'attività l'autorità giudiziaria, il nigeriano è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio, mentre la marijuana è stata sequestrata.