Cede marijuana all'assuntrice: pusher in manette

Un altro spacciatore è finito nella "rete" degli investigatori della Squadra Mobile di Padova. Ad essere arrestato, ieri 21 agosto pomeriggio, è stato un uomo originario del Gambia di 29 anni. L'operazione dei poliziotti è scattata in via Signorini a Pontevigodarzere. Gli agenti, impegnati in un servizio perlustrativo e di prevenzione al fenomeno dello spaccio, hanno notato una giovane donna avvicinarsi al sospettato. Quest'ultimo le ha consegnato un involucro in cambio di una banconota. A quel punto i poliziotti sono usciti allo scoperto.

La cronaca

Fermati e controllati entrambi i soggetti, il pusher e l'assuntrice, si è accertato che oggetto dello scambio sono stati circa 6 grammi di marijuana ceduti dallo straniero. La perquisizione effettuata a carico del ventinovenne, ha permesso agli operatori di rinvenire nella tasca dei suoi pantaloni ulteriori tre dosi della medesima sostanza mentre, presso l’abitazione dello stesso, sono stati sequestrati, una busta in nylon contenente circa 15 grammi di marijuana custodita in una scatola di cartone, un bilancino di precisione e materiale da confezionamento. La donna è stata segnalata alla Prefettura in qualità di assuntrice. Lo spacciatore è stato accompagnato negli uffici della Questura e al termine delle formalità di rito, è stato arrestato per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Processato oggi, 22 agosto, per direttissima, il giudice ha confermato l'arresto con immediata scarcerazione e la misura restrittiva dell'obbligo di firma alla polizia giudiziaria.