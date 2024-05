Sorpreso con oltre un chilo di hashish in casa: arrestato pusher

Un controllo interforze tra Guardia di Finanza e Polizia locale effettuato ieri 15 maggio nella zona della stazione di Padova ha consentito di rintracciare e arrestare uno spacciatore tunisino quasi sessantenne regolarmente residente in città e soprattutto di sequestrare oltre un chilo di hashish. Negli ultimi giorni, i militari del comando provinciale di Padova hanno intensificato i controlli nella zona della stazione di Padova, al fine di garantire il rispetto della legalità in un luogo strategico della città che vede il transito quotidiano di migliaia di visitatori e pendolari.

L'attività

Le operazioni hanno permesso di trarre in arresto una persona per detenzione di sostanze stupefacenti a fini di spaccio. Si tratta appunto di un tunisino non più giovanissimo con qualche precedente alle spalle. L’acquirente, un italiano, sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di 3 grammi di hashish e, pertanto, segnalato amministrativamente alla Prefettura di Padova. Le operazioni di polizia sono proseguite con il fermo del pusher, che è stato trovato in possesso di ulteriori 5 involucri contenenti cocaina, per complessivi 1,2 grammi e all’interno e quattro dosi di hashish per 11,4 grammi. Il soggetto, condotto presso gli uffici del Reparto sotto il coordinamento del maggiore Nicola Gazzilli, per la redazione degli atti, è stato sottoposto ad ulteriore perquisizione che ha permesso di recuperare 220 euro e un mazzo di chiavi riconducibili al luogo di dimora. Le successive operazioni di perquisizione domiciliare hanno consentito di sottoporre a sequestro 1,1 chili di hashish confezionato in tre panetti, 100 euro e diversi telefoni cellulari.